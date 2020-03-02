İstanbul - Edirne arası 4 bin dolar

Minibüs, otobüs ve taksi sahipleri fahiş fiyatlarla sığınmacıları soymaya devam ediyor. Araç sahipleri Vatan Caddesi'nde 'Avrupa, Avrupa' diye bağırıp müşteri beklerken, Edirne’ye kadar 4 bin dolar alan da var, 100 liraya yolcu bekleyen de.

Sınır kapılarının açılmasıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki sığınmacılar Edirne’ye ulaşabilmek için ilk durakları olan İstanbul’a geldi.

İstanbul’dan Edirne’ye gitmek isteyen sığınmacıların ilk adresleri Vatan Caddesi’ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önü oluyor. Vatan Caddesi her zamankinden daha kalabalık. Otobüsler, minibüsler, taksiler, hatta özel araçlar bile müşteri kapma telaşında. Sığınmacılar ceplerindeki paraya göre bir ulaşım aracı seçmek zorunda. Kim neye parası yetiyorsa ya da en hızlı nasıl gideceğini düşünüyorsa onu tercih ediyor. Ancak mülteciler bu durumdan şikâyetçi. Kendilerine fırsatçılık yapıldığını anlatıyorlar.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, Vatan Caddesi kenarına park edilmiş araçların şoförleri “Avrupa, Avrupa” diye bağırıp müşteri arıyor. Minibüs ve otobüslere istenen fiyat kişi başı 100 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Normalde otobüs ücretleri 75 TL civarında ancak hiçbir turizm şirketinde yer yok.

İLK GECE 4 BİN DOLARA EDİRNE’YE GÖTÜRDÜM

Bir taksici sınırların açıldığı ilk gece bir aileyi 4 bin dolara Edirne’ye götürdüğünü anlatıyor. Bir diğer taksi sahibi, “Allah’ından da korkun yok mu senin? O kadar paraya götürülür mü?” diye tepki gösteriyor. Tepki gösteren taksici kendi tarifesini sorunca, “Abla ben 1500 TL’ye götürüyorum. Sonuç olarak 250 kilometre yol gideceğiz. Dün denk geldi, bugün de bekliyorum, mutlaka birileri denk gelecek diye umut ediyorum” diyor.

15 KEZ GİDİP GELDİM

Minibüsüyle yolcu bekleyen Ahmet Şinasi ise durumdan hem memnun, hem şikâyetçi. Uykusuz olduğunu, dün sabahtan bu yana 15 kez Edirne-İstanbul arası git-gel yaptığını anlatan Ahmet Şinasi, “Pazarlık yapmak isteyenler oluyor ama mümkün değil. Normal otobüsle gidemezler, yer yok. Buradan gitmek zorundalar. Ama bu insanlar gitsin, ülkemize bir daha da dönmesinler istiyorum. Bu yüzden götürüyorum” diye konuşuyor. Şinasi’nin sözleri etrafta bizi dinleyen diğer şoförler tarafından da destekleniyor.

ALTI SAATTİR BEKLİYORUZ

Sığınmacılar ise çaresiz bir bekleyiş içinde. 25 yaşındaki Suriyeli Abdülselam, üç senedir kaldığı Türkiye’nin artık çok pahalı olduğunu anlatıyor. Daha iyi bir yaşam için Avrupa’ya gitmek istediğini belirten Abdülselam, parkta beklemekten de şikâyetçi: “Altı saattir parkta bekliyoruz. Otobüs fiyatları çok yüksek. Pazarlık yapmak istiyoruz ama kimse daha ucuza götürmeyi kabul etmiyor.”