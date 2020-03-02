Sınırlar açılınca sığınmacıların arasına Türkler de karıştı: Başka bir yolu yok mu...

İdlib'de yaşanan çatışmaların ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırı açtıklarını, Türkiye'den gitmek isteyen sığınmacılara engel olmayacaklarını söylemişti.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Süleyman Soylu'nun verdiği son sayıya göre 100 binin üzerinde sığınmacı Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye'den ayrılmak isteyen sığınmacıları görüntüleyen DW Türkçe'den Tunca Öğreten, "Edirne'deki binlerce göçmen arasında Avrupa’da daha iyi bir hayat kurma hayaliyle kalabalığa karışan Türk vatandaşları da var" dedi ve karşılaştığı üç Türk vatandaşına ilişkin şu aktarımı yaptı:

Gece yarısı göçmenler arasında dolaşırken 55-60 yaşlarında üç adamla karşılaşıyorum. Kıyafetleri henüz çamura bulanmamış, İstanbul Türkçesiyle konuşuyorlar. İçlerinden biri "Nereyi açacak bunlar" diye soruyor, sınırı kastederek. "Açmaz bunlar" diyerek araya giriyorum. Birbirlerine bakıp, "Biz bir göçmen arkadaşımızı getirmiştik de…" diyor siyah paltolu, ince bıyıklı olanı. "Nereli bu göçmen arkadaş" diye sorunca, burada bulunma sebeplerinin göçmenlerin arasına karışıp Yunanistan’a geçmek olduğunu seziyorum. Zira ikisi soruma aynı anda fakat farklı ülke adlarıyla yanıt veriyor. Biri sadece benim duyacağım şekilde "Başka bir yolu yok mu karşıya geçmenin" diye soruyor. Botla geçenler olduğunu söylüyor ve daha fazla tedirgin etmemek için uzaklaşıyorum kendi ülkesinde göçmen durumuna düşen üç adamın yanından.