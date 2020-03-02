Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacıların bekleyişi sürüyor

Yunanistan'ın sınır kapılarından geçemeyen sığınmacıların Edirne'deki bekleyişi sürüyor. Edirne Merkeze bağlı Doyran köyü ve İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde bulunan sığınmacılar kayık ve botlarla geçmeye çalışıyor.

Edirne Pazarkule sınır kapısında tel örgülerden çıkmaya çalışan binlerce mülteci beklemeye ve sınırı zorlamaya devam ediyor. Edirne Merkeze bağlı Doyran köyü ve İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde kayık ve botlarla geçiş sürüyor. Özellikle Doyran köyünde Yunan polisi ve askerlerinin mültecileri döverek nehire attıkları öğrenildi. 50'ye yakın mülteci bu şekilde geri döndü.

Devlet ise mültecileri sınırdan geçirmek için adeta seferber olmuş durumda. Özellikle Edirne Merkez'e gelen mülteciler yetkililer tarafından Doyran köyüne yollanıyor. Uzun bir nehir hattının kenarında olan köyden geçiş şansı daha fazla.

Bölgedeki soL muhabirinin aktardığına göre İpsala sınır kapısına gelen mülteciler ise benzer konumda olan Sarıcaali köyüne yönlendiriliyor. Mültecileri bu köylere götürmek için belediye otobüsleri ve askeri araçlar servis hizmeti veriyorlar. Kaçakçılar ve mülteciler arasında yapılan pazarlık TV'lere yansıdığı şekilde gayet aleni yapılıyor.