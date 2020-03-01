Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin verdiği sayılar doğru değil

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yalanlayarak, Türkiye'nin duyurduğunun aksine 73 mülteci dışındakilerin Yunanistan'a girişini engellediklerini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapıtğı açıklamada ''Türkiye yetkililerinin verdiği sayılar doğru değil. Dünden beri 10bin kişinin sınırdan girmesi engellendi ve yasadışı olarak giren 73 kişinin de yargılanarak tutuklandığını söyledi. "Yunanistan sınırlarından kimse giremez" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır kapılarını açma kararının ardından Edirne üzerinden ayrılan sığınmacı sayısının 76 bin 358 olduğunu duyurmuştu.