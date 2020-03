Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin verdiği sayılar doğru değil

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapıtğı açıklamada ''Türkiye yetkililerinin verdiği sayılar doğru değil. Dünden beri 10bin kişinin sınırdan girmesi engellendi ve yasadışı olarak giren 73 kişinin de yargılanarak tutuklandığını söyledi. "Yunanistan sınırlarından kimse giremez" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır kapılarını açma kararının ardından Edirne üzerinden ayrılan sığınmacı sayısının 76 bin 358 olduğunu duyurmuştu.

Disinformation campaign by Turkish authorities continues. The reality: 10,000 people were prevented from entering Greek territory (all along Evros) from yesterday morning to this morning. 73 -unrelated to #Idlib- persons illegally crossed, were arrested & accordingly prosecuted https://t.co/bqN2V6CLDM

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 1, 2020