Türkiye'nin Atina Büyükelçisi, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yunanistan, Ankara'nın 'mültecilere kapıları açmasıyla' başlayan göç krizi nedeniyle Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ankara'nın 'mültecilerin Avrupa'ya geçişini durdurmayacağı' açıklamasıyla başlayan göç akını sürerken, Yunanistan ile Türkiye arasında diplomatik gerilim yaşanıyor. Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda Genel Sekreter Themistoklis Demiris ile görüşen Özügergin, İdlib’deki duruma Türkiye’nin uzun zamandır dikkat çektiğini belirterek, "Nitekim son verdiğimiz şehitler ile orada yeni bir safhaya geçildi" dedi.

Türkiye’nin, gelinen noktada, Yunanistan'ın da dahil olduğu NATO’dan kayıtsız şartsız destek beklediğini dile getiren Özügergin, "Böyle bir günde, Yunanistan'ın engellemeleri nedeniyle NATO'da bir destek beyanının bile çıkarılamamış olması bizde infiale yol açtı" ifadesini kullandı.

Demiris ise Türkiye'nin endişelerini anladıklarını ancak mültecilerin geçişlerinden ve bu geçişlerin devam etme olasılığından derin endişe duyduğunu dile getirdi.