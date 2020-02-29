Sığınmacılar arada kaldı: 'İstanbul'a dönmek isteyenler engelleniyor'

Yunanistan'ın sınır kapılarından geçemeyen sığınmacıların Edirne'deki bekleyişi sürüyor. İstanbul'a geri dönmek isteyenlerin jandarma ve polis tarafından engellendikleri belirtiliyor.

Edirne'de dün akşamı yağmur altında geçiren sığınmacılar bu sabah tekrar Pazarkule sınır kapısından geçmeye çalışınca Yunanistan polisi gaz bombasıyla müdahale etti. Bölgedeki soL muhabiri her geçen saat sınırda sığınmacı sayısının arttığını belirtti.

Alınan bilgiye göre şu an İpsala'nın Sarıcaali köyünde 500'e yakın sığınmacı bunuyor ve botlarla geçmeye çalışanlar Yunan askerinin müdahalesiyle geri gönderiliyor.

Dün akşam Karaağaç mahallesinde birkaç dükkanın yağmalandığı iddiaları dolaşırken, bölgede esnafla sığınmacılar arasında gerginlik yükseliyor.

PASAPORTLARA VE EŞYALARA EL KONULDUĞU İDDİASI

İpsala'da gümrük kapısından geçmeye çalışan bazı sığınmacılar, Yunanistan sınır güvenliği tarafından pasaportlarına, cep telefonlarına ve diğer kişisel eşyalarına el konulduğunu, tartaklandıklarını, ardından Türkiye tarafına geri gönderildiklerini ifade etti.

Bölgede yaşayan yerel halksa sınırda kaçakçılığın artık Türkiye sınır güvenliği tarafından denetlenmediğini ifade ediyor.



'İSTANBUL'A DÖNMEK İSTERKEN GERİ ÇEVRİLDİK'

İpsala'da gümrük kapısı ve Meriç nehrinden geçemeyen birçok sığınmacıysa daha sonra İstanbul'a geri dönmek harekete geçti. Ancak geri dönmek isteyenler İpsala çıkışında jandarma ve polis tarafından engellendiklerini ifade etti.



