Sığınmacılar arada kaldı: 'İstanbul'a dönmek isteyenler engelleniyor'

Yunanistan'ın sınır kapılarından geçemeyen sığınmacıların Edirne'deki bekleyişi sürüyor. İstanbul'a geri dönmek isteyenlerin jandarma ve polis tarafından engellendikleri belirtiliyor.
soL - Edirne
Cumartesi, 29 Şubat 2020 16:19

Edirne'de dün akşamı yağmur altında geçiren sığınmacılar bu sabah tekrar Pazarkule sınır kapısından geçmeye çalışınca Yunanistan polisi gaz bombasıyla müdahale etti. Bölgedeki soL muhabiri her geçen saat sınırda sığınmacı sayısının arttığını belirtti.

Alınan bilgiye göre şu an İpsala'nın Sarıcaali köyünde 500'e yakın sığınmacı bunuyor ve botlarla geçmeye çalışanlar Yunan askerinin müdahalesiyle geri gönderiliyor.

Dün akşam Karaağaç mahallesinde birkaç dükkanın yağmalandığı iddiaları dolaşırken, bölgede esnafla sığınmacılar arasında gerginlik yükseliyor.

PASAPORTLARA VE EŞYALARA EL KONULDUĞU İDDİASI

İpsala'da gümrük kapısından geçmeye çalışan bazı sığınmacılar, Yunanistan sınır güvenliği tarafından pasaportlarına, cep telefonlarına ve diğer kişisel eşyalarına el konulduğunu, tartaklandıklarını, ardından Türkiye tarafına geri gönderildiklerini ifade etti.

Bölgede yaşayan yerel halksa sınırda kaçakçılığın artık Türkiye sınır güvenliği tarafından denetlenmediğini ifade ediyor.

'İSTANBUL'A DÖNMEK İSTERKEN GERİ ÇEVRİLDİK'

İpsala'da gümrük kapısı ve Meriç nehrinden geçemeyen birçok sığınmacıysa daha sonra İstanbul'a geri dönmek harekete geçti. Ancak geri dönmek isteyenler İpsala çıkışında jandarma ve polis tarafından engellendiklerini ifade etti.
Cumartesi, 29 Şubat 2020 10:32
AKP'nin sınıra sürdüğü göçmenlerin yaşadıkları böyle görüntülendi
AKP'nin İdlib saldırısının ardından aldığı kararla Edirne sınırına sürülen göçmenler, sınırda Yunanistan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

İdlib’deki hava saldırısının ardından Avrupa Birliği sınırına gönderilen göçmenler, Edirne sınırında Yunanistan güvenlik güçleriyle çatışıyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

Göçmenlerin Edirne sınırında yaşadıkları muhabirimiz tarafından böyle görüntülendi:


 

 