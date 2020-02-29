İnsan kaçakçısından Erdoğan'a teşekkür: Cumhurbaşkanımızın talimatını duyunca geldim

Geçişlerin açılmasının ardından sığınmacılar Türkiye'yi terk etmek için sınırlara doğru hareket etmeye başladı. Bu durumu fırsata çeviren insan kaçakçılarıysa sınırlarda konumlarını aldılar.

İdlib'deki saldırının ardından sığınmacıların sınırdan çıkmasının serbest bırakılması üzerine insanlar Avrupa'ya gitmek için sınırlara akın ederken, insan kaçakçıları da sahillerde müşteri aramaya başladı. İnsan kaçakçısı Mehmet S., "7 – 8 yıldır bu işle ilgileniyorum. Edirne'de yaşıyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatını duyunca buraya geldim. Yunanistan göçmenlerin girişine izin vermediği için buradan göndermeye çalışıyoruz" dedi.

Mehmet S. devamında, "Göçmenler serbest olduğunu duyunca hepsi sınır kapısına gittiler. Sınır kapılarından geçiş yok. Bunu öğrenmeleri birkaç günü bulur. Sonra buraya gelirler. Birkaç gün sonra burada yoğunluk olur” diye devam etti.

'BİZ BU İŞİ GÖNÜL İŞİ OLARAK KABUL EDİYORUZ'

Motor ve bot alarak mültecileri karşıya geçirdiklerini ifade eden Mehmet S. İHA muhabirine, “Biz bot ve motor alıyoruz. Bot karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. 7-8 bin Euro bize maliyeti oluyor. 2-3 bin Euro bize kalıyor. 45 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz. Buradan 25 dakika içinde Yunanistan'da olurlar” dedi.

Bir süredir Ayvacık'ta kalan 35'e yakın Afganlının paraları olmadığını dile getiren Mehmet S, “Burada bekleyen Afganların sayısı az ve paraları yok. Akşam saatlerinde deniz durulursa geçişleri bekliyoruz. Biz bu işi gönül işi olarak kabul ediyoruz. Son bir tane kalana kadar en güvenli şekilde bu işi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bir başka kaçakçı ise, önce mültecilerin güvenliğini sağladıklarını vurgulayarak, “40 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz ve can yelekleri var. Yedek benzin depoları da var. Reisimiz zaten izin vermiş. Karşıya geçtikten sonra Avrupa'ya gidecekler. Önemli olan buradan adaya geçmeleridir” dedi.