AKP'nin sınıra sürdüğü göçmenlerin yaşadıkları böyle görüntülendi

AKP'nin İdlib saldırısının ardından aldığı kararla Edirne sınırına sürülen göçmenler, sınırda Yunanistan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

İdlib’deki hava saldırısının ardından Avrupa Birliği sınırına gönderilen göçmenler, Edirne sınırında Yunanistan güvenlik güçleriyle çatışıyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

Göçmenlerin Edirne sınırında yaşadıkları muhabirimiz tarafından böyle görüntülendi:



