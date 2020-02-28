Reuters: Türkiye artık Avrupa'ya göçmen akışını durdurmayacak

Türkiye'nin, İdlib'deki gelişmelerin ardından, Avrupa’ya sınır kapılarını açarak göçmen kontrolünü bıraktığı iddia edildi.

Reuters'e verdiği demeçte adı belirtilmeyen üst düzey hükümet yetkilisi, Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verildiğini söyledi.

Reuters'a konuşan yetkili polis, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesinin emredildiğini de sözlerine ekledi.

AKP SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters'ta yer alan iddiaya göre CNN Türk'te telefonla bağlandığı canlı yayında şöyle konuştu:

Resmen söyleyecek bir şey yok... Mülteci politikamız aynıdır, ama Türkiye olarak bunları tutamayacak durumdayız. Türkiye'nin mülteci kapasitesi dolmuştur. Burada bulunan mültecilerde de saldırılardan sonra Avrupa'ya doğru bir hareketlilik gerçekleşmektedir.