İdlib'de karanlık tablo: Havuz medyası kampanya başlattı

İdlib'deki çatışma haberlerine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

İdlib'de yaşanan son çatışmalara ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

TSK'nın çatışmalarda çok fazla kaybı olduğu öne sürüldü.

Bu iddia ile ilgili açıklama beklenirken iktidar yanlısı gazeteler aynı anda ortak bir haber yayınladı.

AA , Sabah, RTV, Yeni Şafak gibi yayınların ortak haberinde yaşanan çatışmalara ilişkin ise "son 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejimin 55 tankı, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmatdeposu ve 7 havan imha edildi" denildi.