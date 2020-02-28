AKP'den Suriyeli sığınmacılar için ilk adım: Otobüslerle gönderdiler

Sınır kapılarının açılacağı iddiasının ardından Aydın'da bulunan mülteciler Avrupa’ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı.

İdlib’deki hava saldırısının ardından Türkiye, AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” sözleri ile doğruladığı kararın ardından Aydın’da bulunan mülteciler Göç İdaresi’nden ayrıldı.

Aydın Göç İdaresi’nde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın’dan ayrıldı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken göçmenlerin otobüslerle bölgeden ayrılması kameralara yansıdı.