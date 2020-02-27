Hatay Valiliği hayatını kaybeden askerleri açıkladı

İdlib'de yaşanan çatışmalarda yaşanan kayıplara ilişkin ilk resmi açıklama yapıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan İdlib'de yaşanan hava saldırısında yaşamını yitiren askerlerin sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.

Vali Doğan daha önce yaptığı açıklamada "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" demişti.

Yaralılar için kan ihtiyacının olmadığını söyleyen Doğan, hastaneler etrafında yığılma olmaması çağrısı yaptı. Vali Doğan "Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır" dedi.