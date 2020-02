Bahçeli: İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir

Bahçeli İdlib'de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırıya dair açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib’de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Bahçeli, “Artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir” dedi.

Bahçeli saldırıya dair, “Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama, her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır.” açıklamasında bulundu.

"Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir" diyen Bahçeli şöyle devam etti: