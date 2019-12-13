Davutoğlu'nun toplantısında yakalanan ayrıntı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin kuruluş toplantısının tanıtımında Sovyet istihbaratçısı olan Knipper’in 4. Senfonisi’nden Polyuşka Polye'ye yer verildi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sovyet bestecilerin eserlerini kullanan banka reklamlarını ve sağcı siyasetçileri hatırlatarak 'Hani komünizm yaratıcılığı yok ederdi?' diye sordu.
soL- Haber Merkezi
Cuma, 13 Aralık 2019 12:56

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin kuruluş toplantısını bugün gerçekleştirdi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Davutoğlu'nun partisinin tanıtım filminde kullanılan parçanın, Sovyet istihbaratçısı olan Knipper’in 4. Senfonisi’nden Polyuşka Polye olduğuna dikkat çekti ve "Hani komünizm yaratıcılığı yok ederdi?" diye sordu.

 


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