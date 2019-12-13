Davutoğlu'nun toplantısında yakalanan ayrıntı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin kuruluş toplantısının tanıtımında Sovyet istihbaratçısı olan Knipper’in 4. Senfonisi’nden Polyuşka Polye'ye yer verildi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sovyet bestecilerin eserlerini kullanan banka reklamlarını ve sağcı siyasetçileri hatırlatarak 'Hani komünizm yaratıcılığı yok ederdi?' diye sordu.

soL- Haber Merkezi