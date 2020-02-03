Bakandan başı açık kadınları 'tacizci' olarak gösteren kitapla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın rehber öğretmenlere dağıttığı kitapta çocuklara cinsel istismar ve şiddet uygulayan kadınların başı açık, şefkat gösteren kadınların ise türbanlı olarak resmedilmesine ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Hata olduğu kesin' dedi.

Katıldığı bir televizyon programında kitapla ilgili sorulan soruya Bakanlık’tan ilk yapılan açıklamadaki ifadelerin tersi cümlelerle yanıt veren Selçuk, kitapla ilgili soruşturma başlatıldığını, kullanılan resimlerin doğru olmadığını söyledi. "Doğru resmetmemişler. Soruşturma başlattık" diyen Selçuk, “Beni az çok tanıyanlar onu onaylamayacağımı bilirler” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kitabındaki görsellerde çocuklara istismarda bulunan ve şiddet uygulayan kadınların başı açık, şefkat gösteren kadınların ise türbanlı olarak resmedilmiş, Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir” denilmişti.