Yine 'algı' yaratmışız! MEB skandal kitaba dair açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabındaki görsellerde çocuklara istismarda bulunan ve şiddet uygulayan kadınların başı açık, şefkat gösteren kadınların ise türbanlı olarak resmedilmesine dair haberlerin ardından açıklama yaptı. Bakanlık sözkonusu haberlerin 'maksatlı bir algı' oluşturma amacı taşıdığını ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2017'de hizmet içi eğitimler için hazırlanan "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kitabında çocuklara istismarda bulunan ve şiddet uygulayan kadınların başı açık, şefkat gösteren kadınların ise türbanlı olarak resmedilmesine dair haberler üzerine bir açıklama yayımladı.

Bakanlık kitapta yer alan 4 görselin bir araya getirilmesinin bütünü yansıtmadığını, "maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği"ni savundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir. Hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır" denildi.