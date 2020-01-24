Bakan Selçuk'tan rehber kitap açıklaması: 'Kadın baş tacıdır'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, MEB'in hizmet içi eğitim kitabındaki görsellere ilişkin eleştirilere 'Kadın baş tacıdır, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım' diye yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakanlığa ait eğitim kitabında çocuklara kötü davranan kadınların başı açık, iyi davranan kadınların türbanlı resmedilmesi hakkında konuştu.

Rehber öğretmenlere dağıtılan "Psikososyal Önleyici Destek Programı" adlı kitapla ilgili yaptığı açıklamada Bakan Selçuk "Yararlı içerikler var, bütünü görmeden detayı eleştirmek yanlış ama çizimlerde kasıt varsa onaylamayız, nitekim inceleme başlattık. Kadın baş tacıdır, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım" dedi.

