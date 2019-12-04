Sigara paketleri yarından itibaren değişiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketlerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık'ta geçileceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle “tütün mamullerinde düz ve standart paket” uygulamasına 5 Aralık’ta geçilecek.

5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. Bir aylık süreçte, yani 5 Ocak'a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin satışı devam edecek.

5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve eski tip paket bulunmayacak.

Yeni düzenleme ile tütün mamulleri paketlerin rengi, Pantone 448 C Mat bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi, işaretleri kaldırıldı.