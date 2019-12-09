Hulusi Akar: NATO planlarını engelleme niyetimiz yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetleri olmadığını söylerken, 'NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır' dedi.

Anadolu Ajansı'nın 'Editör Masası' programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO zirvesi sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

NATO'nun Baltık Planı'nı Türkiye'nin engellediği iddiasına ilişkin konuşan Akar, "NATO'nun planlarını bloke etmek gibi bir niyetimiz yok. Planlarla alakalı sıkıntı bizimle ilgili değil" dedi.

Akar, "NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır" diye konuştu.