Ankara NATO'ya Baltık planında 'jest' yapmış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’nın NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya "savunma" planına destek verme kararının taviz olarak yorumlanmasının "doğru olmadığını" öne sürdü.
İtalya’nın başkenti Roma’da Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu “NATO'da Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Yaptığımız bir jest, taviz değil” dedi.
NATO’nun YPG’yi tehdit olarak tanımlamasını istediği plan yayımlanmadan Baltık planının yayımlanmayacağını öne süren Çavuşoğlu “Bizim plan yayımlanmadan onların planı da kesinlikle yayımlanmayacak” diye konuştu.