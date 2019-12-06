Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Libya Büyükelçisini sınır dışı etme kararına ilişkin, 'Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya'ya telefon açıp da o belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Libya ile imzalanan "deniz sınırı" anlaşmasına ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: İki tane anlaşma imzaladık. Bir tanesi güvenlik iş birliği anlaşması. Uluslararası hukuka uygun bir anlaşma. Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz. Güney Kıbrıs hariç bu konuda ikili ya da çok konulu anlaşmalara hazırız ama bazı ülkeler tek taraflı adımı ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler. Biz bölgede iş birliğinden yanayız.



(Yunanistan'ın Libya büyükelçisini sınır dışı kararı) Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya'ya telefon açıp da o belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik. İLGİLİ HABER Yunanistan'dan Türkiye anlaşmasına tepki