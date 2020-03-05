Küçükkuyu Belediyesi'nde usulsüz su faturası

Çanakkale Küçükkuyu’da emekli belediye çalışanlarına zamlı ve faizli fatura gönderildi. Patronların Ensesindeyiz Ağı ile irtibata geçen emekli belediye çalışanları, fatulalara itiraz ettiler.

Geçtiğimiz ocak ayı içerisinde Çanakkale Küçükkuyu’da belediye için çalışan ve daha önce çalışmış olan pek çok yurttaşa faizli fatura geldi. Geçmişte belediye tarafından yapılan faturalandırmada, belediye çalışanlarına uygulanan yüzde 50 indirimin usulsüz olduğu gerekçesiyle geçmişe yönelik yeni fatura ve gecikme faizleri düzenlenerek yeni fatura yollandı. Konuyla ilgili olarak Patronların Ensesindeyiz ile bağlantı kuran emekli işçiler konuyu detaylı anlattılar:

''Bizler daha önce belediye için çalışıyorduk. Şimdi emekliyiz. Bize geçmiş döneme ait yeni fatura göndermişler. Üstelik faiz de işletmişler. Biz faturalarımızı zamanında ödemiştik. Bizlere uyguladıkları %50 indirim belediye kurulduğundan bu yana bütün çalışanlara yapılıyor. Bir tür kazanılmış hak niteliğinde. Eğer indirim usulsüz idiyse niye bugüne kadar uygulandı? Eğer o zaman yasal ise niye o zamana ait faturaları zamanında ödediğimiz halde şimdi geçmişe dönük fatura ve faiz istiyorlar? Bize indirim uygulanması için kim karar almışsa ve eğer bu karar usulsüzse bu kararı alanlardan istesinler farkları.''

Fatura mağduru yurttaşlar 2 mart pazartesi gününden itibaren belediyeye itiraz dilekçeleri vermeye başladılar.