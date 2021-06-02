Rusya'dan Viyana görüşmelerine temkinli yaklaşım

İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmanın yeniden uygulanabilmesi için Viyana'da süren görüşmelere dair Rusya'dan temkinli bir açıklama geldi.

ABD'nin 2018 yılında tek taraflı olarak çekildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı adlı nükleer anlaşmanın tarafları İran, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Almanya ve AB arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nisan ayında başlayan görüşmeler sürüyor. ABD'li bir heyet de Viyana'da görüşmelere dolaylı olarak katılıyor.

İran'dan müzakerelerde ilerleme kaydedildiği ve temel yaptırımların kaldırılacağı konusunda anlaşmaya varıldığı açıklamaları gelmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi bugün KOEP Ortak Komisyonu'nun yapacağı oturum öncesinde "Farklılıklar, kimsenin bunların çözülemez olmadığını düşündüğü bir noktaya geldi" dedi.

Rusya: Her şey üzerinde anlaşılmadan hiçbir şey üzerinde anlaşılmış olmaz

Rusya'dan ise bugün görüşmelere ilişkin temkinli bir açıklama geldi.

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Viyana'daki görüşmelerde bir anlaşmaya varılması için ek süre gerektiğini belirterek "her şey üzerinde anlaşılmadan hiçbir şey üzerinde anlaşılmış değildir" dedi.

Moskova'nın görüşmeler konusunda "iyimser" olduğuna dair haberlere Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt veren Ulyanov "Tam olarak değil. Viyana'da biz KOEP görüşmelerindeki istikrarlı ilerlemeyi sadece gözlemliyoruz. Bu açık gerçeğin farkındayız. Ama değerlendirmelerimizde her zaman temkinliyiz: Her şey üzerinde anlaşılana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşılmış değildir. Bu aşamaya (anlaşmaya) çok yakınız ama bu ek zaman alabilir" diye yazdı.

Ulyanov bir başka paylaşımında ise "En karmaşık dünya sorunları hakkında bu kadar kolay yargılara varan siyasi analistleri kıskanıyorum. Tavsiyem şu: Aceleci sonuçlara varmayın" dedi.