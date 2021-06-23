Reuters: Türkiye'nin swap anlaşması için görüştüğü ülkeler belli oldu

Reuters haber ajansının iddiasına göre Türkiye, Malezya, Güney Kore, Rusya, İngiltere ve Asya'daki başka ülkelerle görüşme yaparken, ilk anlaşmanın Azerbaycan ile imzalanacak.

Habere göre, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleri ile yaptığı toplantıda dört ülke ile swap anlaşması için görüşüldüğünü ve ikisiyle anlaşmaya yakın olduklarını söylediği iddia edilmişti. Ancak bu dört ülke hakkında bilgi verilmemişti.

İsimlerini vermek istemeyen konuya yakın dört kaynak Reuters'a Ankara'nın Malezya, Güney Kore, Rusya, İngiltere ve Asya'daki başka ülkelerle görüşme yaptığını söyledi. Aynı kaynaklar, ilk swap anlaşmasının Azerbaycan ile imzalanacak gibi göründüğünü söyledi.