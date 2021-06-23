Reuters: Merkez Bankası Başkanı swap için iki ülkeyle anlaşmaya yakın

Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye Bankalar Birliği mensubu banka yöneticileriyle yaptığı bir toplantıda 4 ülkeyle swap anlaşması için görüştüklerini, 2 ülkeyle anlaşmaya yakın olduklarını söylediğini aktardı.

Toplantı katılımcısı olduğu belirtilen kaynaklar, Kavcıoğlu'nun hangi ülkeyle görüştüklerini belirtmediğini, ancak iki ülkenin merkez bankasıyla "çok iyi noktada" olduklarını söylediğini kaydetti.

Kavcıoğlu'nun toplantıda, "Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini güçlendirme hedeflerine odaklandığını" söylediğini belirten kaynaklar, kendisinin banka yöneticilerine Türk Lirasını korumak için gerekli adımları atacaklarını ve "sıkı para politikalarına" devam edeceklerini ifade ettiğini söyledi. Kavcıoğlu'nun, Türk Lirasının değerini yükseltmek için bankaların gerekli rezervlere dönük politikalarını değiştirmesi gerekebileceğini söylediği belirtildi.

Türkiye Bankalar Birliği, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, Kavcıoğlu ve banka yöneticilerinin, yılın ikinci yarısına ilişkin fikir alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Çin'le halihazırdaki swap anlaşmasının 2,4 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı. Türkiye, geçtiğimiz yıl Katar'la olan swap anlaşmasını da üç katı artırarak 15 milyar dolara çıkarmıştı.