ODTÜ kampüsü ve lojmanlarının elektrik kabusu

ODTÜ lojman sakinlerinin elektrik kabusu bitmiyor. Daha önce “ticarethane” tarifesi ile fiyatlandırılması nedeniyle haberlere konu olan ODTÜ lojmanlarının, Üniversite tarafından “ticarethane” tarifesinin de üzerinde fiyatlandırılıyor olduğu iddia ediliyor.

Üniversitelerin ticari işletme olmamalarına, kamu kurumu niteliğinde hizmet kurumları olmalarına rağmen, elektrik fiyatlandırmalarında ticari işletme olarak kabul edilmeleri ve faturalandırılmalarının hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturduğunu ifade eden lojman sakinleri, lojmanların, kamu kurumlarına bağlı mesken statüsünde olmalarına rağmen “ticarethane” tarifesinden ve hatta son dönemde emekçilerin bordrolarına yansıyan miktarlar üzerinde yapılan incelemeler sonunda fark edildiği üzere, bunun da üzerinden fiyatlandırılmasına tepkililer.

Üniversiteler dahil, tüm kamu kurumlarının bu durumda olduğu, üniversitelerde eğitim, öğretim ve araştırmaya harcanması gereken paranın elektrik şirketlerine aktarıldığı ifade ediliyor.

Üniversite bütçelerinde personel giderlerinden sonra ikinci sıraya yerleşen en önemli kalemlerin elektrik ve doğalgaz faturaları olduğu, bu faturaların karşılanabilmesi için, üniversite içerisinde yer alan yemekhane, kantin, yurtlar, spor tesisleri gibi öğrencilerin hizmet aldığı alanların tamamında uygulanan ücretlere yüksek oranlarda zamların yansıtıldığı dile getiriliyor.

“Yüz binlerce öğrenci barınma sorunu yaşıyor, yurtlar yetersiz, bilime ayrılan bütçe yetersiz. Uluslararası arenada üniversitelerimiz her geçen gün kan kaybediyor. Öğrenciler birçok bilimsel ve sosyal faaliyetten yoksun haldeler. En temel haklarından biri olan beslenme hakkından bile yeterince faydalanamıyorlar. Bütçeler maalesef ya başkaca amaçlara ya da yüksek faturalara harcanıyor. Kamu kurumlarına, üniversitelere gönderilen faturaların elektriğe gelen zamlarla birlikte bir de “ticarethane” hatta onun da üzerinde fiyatlar ile gönderiliyor olması kabul edilemez” diyen lojman sakinleri mesken olarak kullandıkları lojmanlardaki bu uygulamanın hukuka da aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

ODTÜ lojman sakinleri, bazı toplumsal kurumların mesken tarifesine geçirilmesi örneğinden yola çıkarak, tüm üniversitelere uygulanan bu hukuka aykırı tarifenin yetkililerce bir an önce değiştirilmesini talep ettikleri açıklamalarında, üniversite yönetimlerini de bir an önce gerekli girişimlerde bulunmaya davet ettiklerini belirttiler. Daha önce, cemevlerinin “ticarethane” statüsünde kabul edilmesine ve elektrik tarifelerinin %120’nin üstünde zamlanmasının ardından gelen fahiş faturalara tepki gösterilmiş ve EPDK kararına göre cemevlerinin elektrik faturaları “mesken abone” statüsüne alınmıştı.