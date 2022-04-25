ODTÜ ve lojmanlarında elektrikte 'ticarethane' tarifesine tepki

Yüksek elektrik faturalarına itiraz eden ODTÜ lojmanlarında yaşayan emekçiler, üniversite ve lojmanlarında "ticarethane" tarifesi uygulandığını öğrendi.
Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Eğitim-İş ODTÜ İşyeri Temsilciliği üniversite ve lojmanlarında "ticarethane" tarifesiyle fatura ödenmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, bütün kamu kuruluşlarının "ticarethane" tarifesinden çıkarılmasını ve bu tarifeyi uygulayan tüm elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin bedelsiz olarak devletleştirilmesini talep etti.
Eğitim-İş ODTÜ İşyeri Temsilciliği'nin açıklaması şöyle: