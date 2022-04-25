ODTÜ ve lojmanlarında elektrikte 'ticarethane' tarifesine tepki

Yüksek elektrik faturalarına itiraz eden ODTÜ lojmanlarında yaşayan emekçiler, üniversite ve lojmanlarında "ticarethane" tarifesi uygulandığını öğrendi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Eğitim-İş ODTÜ İşyeri Temsilciliği üniversite ve lojmanlarında "ticarethane" tarifesiyle fatura ödenmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, bütün kamu kuruluşlarının "ticarethane" tarifesinden çıkarılmasını ve bu tarifeyi uygulayan tüm elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin bedelsiz olarak devletleştirilmesini talep etti.

Eğitim-İş ODTÜ İşyeri Temsilciliği'nin açıklaması şöyle:

"ODTÜ'lüleri hem evde hem işyerinde fahiş elektrik faturaları vuruyor. Arkasında ise Sabancı Holding ve enerji şirketleri var.

ODTÜ lojmanlarında oturan çalışanlar yüksek elektrik faturalarına itiraz ettiklerinde, elektrik tüketimlerinin tüm ODTÜ gibi 'ticarethane' tarifesinden, yani en yüksek tarifeden faturalandığını öğrendiler.

Bu durum 2012'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) düzenlemesinden kaynaklanıyor.

Özelleştirmelerden önce, elektrik üretimi ve dağıtımı kamuya aitken, kamu daireleri ayrı bir faturayla değerlendiriliyordu. Bu karı alan önce Kemal Derviş sonrada AKP hükümetlerince 2000'ler boyunca özelleştirildi. EPDK da doğal olarak kamu ihtiyaçlarını değil, enerji şirketlerinin çıkarlarına göre oyunun kurallarını belirledi.

Böylece tarifeler belirlenirken 1990'larda yer alan 'resmi daire' ibaresi kaldırıldı. Üniversiteler ve hastaneler en yüksek tarife olan 'ticarethane' tarifesine eklendi.

İşte bu tip düzenlemeler sayesinde EnerjiSA kârını sürekli katlıyor, LİMAK gibi şirketler tam da şu dönemde inşaattan enerjiye yöneliyorlar.

Rektörlük 15 Şubat 2022 tarihli duyurusunda ODTÜ'de ağır bir bütçe sorunu olduğunu açıklamış, 'Hazine ödeneklerinin elektrik, su, doğalgaz gibi genel yönetim giderlerini karşılamada yetersiz kalacağı öngörülmektedir' demiş, üniversitede bu yıl menkul mal alınmamasını istemişti.

ODTÜ bozulan projeksiyon cihazını yenileyemeyecek hale gelmiş durumda. Emek cephesi örgütlenip baskı yapmadıkça oyunun tek kazananı sermaye, kaybedeni ise ODTÜ emekçisi ve öğrencisi dahil tüm Türkiye halkı.

ODTÜ Eğitim-İş olarak kamu üniversiteleri ve hastaneler başta olmak üzere kamu hizmeti veren tüm kurumların "ticarethane" tarifesinden çıkarılmasını talep ediyoruz.

Sorunun köklü çözümü ise halkı ve doğayı sömürmek dışında bir faydası görülmeyen tüm elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin bedelsiz olarak devletleştirilmeleridir."