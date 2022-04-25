Elektrik kesintilerine tepki gösterdiler, etrafını sardıkları Enerji Bakanı'nı darbettiler

Lübnan'da günlük 20 saati aşan elektrik kesintilerine tepki göstermek isteyen vatandaşlar, gece yarısı bir restoranda görülen Enerji ve Su Bakanı Velid Fayyad'ı darbetti.

Başkent Beyrut'taki restorana baskın düzenleyerek Bakan Fayyad'dan hesap soran grup, yaşananları cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, görüntülerde, aralarında kadınların da bulunduğu grubun, Fayyad'ın restorandan uzaklaşmasına izin vermeyerek etrafını sardığı görülüyor.

Vatandaşlardan bazıları bu sırada kolunu tutarak ya da yakasına yapışarak Bakan Fayyad'a tepkisini dile getiriyor.

Enerji Bakanı'na sadece soru sormak istediklerini söyleyen gruptan biri,"Bu, tüm Lübnan halkının vermek istediği mesajdır" dedikten sonra Fayyad'ı sertçe itti.

Bu saldırı sonrasında Bakan Fayyad, yanında bulunan birkaç kişi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.