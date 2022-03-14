Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 19. günü

Ukrayna müzakere heyeti üyesi ve milletvekili David Arahamia, Rusya Federasyonu ile müzakerelerin bugün saat 10.30'da başlayacağını söyledi. Görüşme video konferans yoluyla yapılacak.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'se Ukrayna heyetinin Rusya ile yapacağı görüşmelerde görevinin kendisini Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştürmek ve "etkili garantiler" almak olduğunu söyledi.

Rusya kaynakları gece yarısı yayınladığı açıklamada Ukrayna'ya ait çeşitli askeri hedefleri imha ettiklerini söyledi. Rusya Ordusu, Ukrayna düzenli ordusuna dahil olmayan militanlardan oluşan altı sabotaj grubu ve üç BM-21 Grad jet takımı keşfedildiğini ve bunlara dönük ateş açıldığını söyledi.

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'sa yayınladığı telegram mesajın bazı Ukrayna istihbaratı çalışanlarının “Bandera'ya karşı Rusya için” çalıştığını iddia etti. Kadirov, “Sizi temin ederim ki, özel harekatın bitiminden sonra sizi kesinlikle hak ettiğiniz devlet ödüllerine sunacağız ve milletiniz ve ülkeniz için dürüstçe hizmet etmeye devam edeceksiniz. Birçoğunuz var arkadaşlar ve bu bizi tarifsiz bir şekilde mutlu ediyor” dedi.

Öte yandan ASUS, işçileri ve işletmeleri Rusya'dan tahliye etme olasılığını değerlendireceğini duyurdu.

Güncelleme: 10.57

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'ya dönük başlattığı askeri saldırının ardından Pekin'den askeri teçhizat talep ettiği yönündeki iddiaları "ABD'nin dezenformasyonu" olarak nitelendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik faaliyetlerini tam olarak netleştirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme: 10.43

Gazprom: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz aktarmaya devam ediyoruz

Rusya'nın doğalgaz çıkarımı, dağıtımı ve ihracatını yapan Gazprom firmasının sözcüsü Sergey Kupriyanov, "Gazprom, Avrupalı tüketicilerin talepleri doğrultusunda Ukrayna topraklarından transit geçişle Rus gazı sağlıyor" derken 14 Mart itibarıyla 109,5 milyon metreküp taşındığını ekledi.

Kupriyanov gazetecilere verdiği demeçte, Gazprom'un Ukrayna topraklarından Avrupa'ya dönük Rus gazı tedarik etmeye 'olağan zamanki' gibi devam ettiğini söyledi.

Güncelleme: 10.40

Rusya: Eğitim üslerine saldırıda 180 yabancı paralı asker öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Yavorovski askeri yerleşkesinde ve Stariçi yerleşimi yakınında bulunan Ukrayna askeri eğitim merkezlerine düzenlediği saldırılarda 180'e kadar yabancı paralı askerin öldürüldüğünü söyledi.

Konaşenkov, hedef alınan söz konusu noktaların Rus birlikleriyle savaşmak için yabancı paralı askerleri eğitmek ve yönetmek ve ayrıca yabancı ülkeler tarafından ülkeye gönderilen silahları depolamak için kullanıldığını iddia etti.

'Bir Su-24, 11 İHA düşürüldü'

Buna ek olarak, Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetleri ve hava savunmasının, bir Su-24 saldırı jeti ve 11 insansız hava uçağı da dahil olmak üzere birçok Ukrayna uçağını imha ettiğini duyurdu. Düşürülen hava araçlarının ikisinin Bayraktar TB-2 saldırı ve keşif insansız hava araçları olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Rus insansız hava araçlarının ayrıca üç komuta merkezi, bir hava savunma füze sistemi ve iki mühimmat deposunun yanı sıra çeşitli askeri araçlar da dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 46 askeri hedefi imha ettiğini söyledi.

Güncelleme: 09.38

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son altı gün içinde Ukrayna'daki insani koridorlar aracılığıyla 130 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Kiev ve Lugansk Bölgelerinde 10'dan fazla insani koridor faaliyete geçirildi." derken son bir günde toplam 5 bin 550 kişinin tahliye edildiğini ekledi.

Güncelleme: 08.24

ABD'deki Rusya Büyükelçiliği, Batılı işletmelerin Rus savcılar tarafından 'kamulaştırmayla tehdit edildiğine' dair haberlerin doğru olmadığını söyledi. Açıklama Wall Street Journal'ın "Rus savcılarının Rusya'daki Batılı şirketlere, hükümeti eleştiren şirket liderlerini tutuklamakla veya ülkeden çekilen şirketlerin varlıklarına el koymakla tehdit eden uyarılarda bulunduğu" iddialarını takiben geldi.

Gazete, "konuya aşina olan" isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak sunduğu haberinde Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble (P&G) ve KFC'nin tehdit edildiği iddia edilen şirketlerden sadece birkaçı olduğunu öne sürdü.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'yse, Moskova'nın ülkedeki ABD ticari çıkarlarına her zaman saygı duyduğunu söyledi.

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🇷🇺🇺🇸The decision whether to continue entrepreneurial activity in our country is entirely up to the Americans. As well as the right to ignore the russophobic hysteria that encourages foreign businesses to suffer huge losses in order to hit @Russia.

🔻https://t.co/VSS0WFuUWK https://t.co/1k2b0yrBnQ pic.twitter.com/XX2HEqtIw0 — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 14, 2022

Güncelleme: 07.44

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda, Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısına katılırken yaralanan yaklaşık bin 400 Rus askerinin hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

Güncelleme: 07.10

Ukrayna birlikleri Donetsk'teki sivil bölgelere dönük top ateşine başladı. Slavyansk, Kramatorsk, Liman ve Drujovka'da insanlara mahzenlere ve sığnaklara inmeleri için alarm yapıldı.