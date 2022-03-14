Rusya: Eğitim üslerine saldırıda 180 yabancı paralı asker öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Yavorovski askeri yerleşkesinde ve Stariçi yerleşimi yakınında bulunan Ukrayna askeri eğitim merkezlerine düzenlediği saldırılarda 180'e kadar yabancı paralı askerin öldürüldüğünü söyledi.

Konaşenkov, hedef alınan söz konusu noktaların Rus birlikleriyle savaşmak için yabancı paralı askerleri eğitmek ve yönetmek ve ayrıca yabancı ülkeler tarafından ülkeye gönderilen silahları depolamak için kullanıldığını iddia etti.

Konaşenkov, "Ukrayna topraklarına gelen yabancı paralı askerleri hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

Moskova, yabancı ülkeleri, vatandaşlarının oradaki çatışmalara katılmak için Ukrayna'ya seyahat etmesine izin vermemeleri konusunda daha önce uyarmıştı.

'Bir Su-24, 11 İHA düşürüldü'

Buna ek olarak, Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetleri ve hava savunmasının, bir Su-24 saldırı jeti ve 11 insansız hava uçağı da dahil olmak üzere birçok Ukrayna uçağını imha ettiğini duyurdu. Düşürülen hava araçlarının ikisinin Bayraktar TB-2 saldırı ve keşif insansız hava araçları olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Rus insansız hava araçlarının ayrıca üç komuta merkezi, bir hava savunma füze sistemi ve iki mühimmat deposunun yanı sıra çeşitli askeri araçlar da dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 46 askeri hedefi imha ettiğini söyledi.