Donetsk milisleri: Ukrayna saflarında savaşan yabancı militanları tespit ettik

Donetsk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, "Yabancı paralı askerler Ukraynalı milliyetçilerin yanında savaşıyor" dedi.
Basurin açıklamasında "Gürcü Lejyonu" militanlarının düzenli ordunun parçası olamayan Ukraynalı neo-Nazi militanların saflarında savaştığını kaydetti.
Basurin'e söz konusu birliklerin Volnovaha bölgesinde olduğuna dair ellerinde kanıtlar olduğunu ekledi.
'Gürcü Lejyonu' özellikle ABD, İngiltere ve Gürcistan'dan gelen aşırı sağcılardan oluşan bir paramiliter grup. 2014'te kurulan gruba geçtiğimiz aylarda Batı ülkelerinden katılan militanlar artmıştı.