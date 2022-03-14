Rusya'daki savaş karşıtı eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alındı

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşa karşı düzenlenen eylemlerde dün yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın başkentindeki eylemlerin öncesinde polis Kremlin'e yakın meydanları kordon altına aldı.

Moskova'da gözaltına alınan kişi sayısı polis tarafından 300 olarak duyurulurken St. Petersburg'da şehir merkezinde düzenlenen benzer bir miting sırasında yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan polisin gözaltıları ayrım yapmadan gerçekleştirdiği gözlemlendi. Moskova'daki Menejnaya Meydanı'nda polisin gözaltıları sırasında gazetecilere konuşan bir kadının askeri harekâtı haklı gördüğü yönündeki demecine başlamasıyla polisin kendisini gözaltına alması bir oldu: