Din görevlilerinden ‘plaj haftada 1 gün bize ayrılsın’ talebi

Zonguldak’ta din görevlileri, şehir merkezinde bulunan Kapuz Plajı’nın haftada 1 gün olmak üzere kendilerine ayrılmasını istedi. AKP’li Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise talebi konuşacaklarını dile getirdi.

Skandal olayı kentin yerel gazetesi Pusula‘da Öznur Güneş isimli yazar şu ifadelerle anlattı:

“Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, geçtiğimiz cuma günü Kapuz Plajı’nın yaz sezonu açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Alan, yanına AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek’i de alarak, Kapuz Plajı’nın son halini gösterdi.

Başkan Alan, yapılan çalışmaları bir bir anlattı.

Kapuz Plajı’ndaki düzenlemeler güzel olmuş.

Ancak o hani evlerin altındaki yani plajın girişindeki dereye de bir şey uydurabilirlerse, daha da güzel olacak.

Başkan ve Milletvekilleri, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, WhatsApp’ıma gazetemizin merkezinden, Durmuş Sevindik abimizden bir mesaj geldi.

Mesaj, aynen şöyleydi:

“Öznur, gazeteyi bir din görevlisi aradı. ‘Kadınlar için plajda haftada iki gün var, din görevlileri için bir gün Kapuz Plajı ayırılabilir mi?’ diye soruyor.”

Ben de vatandaşın bu talebini Başkan Ömer Selim Alan’a ilettim. Başkan Alan, “Plajdaki arkadaşlarla konuşuruz, bir bakarız” dedi.

“La ilahe illallah” dedim içimden!”