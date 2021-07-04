Boyun Eğme gazetesi gerici basının TKP korkusunu manşetine taşıdı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın Tele1'de katıldığı programdaki sözlerinin ardından gerici basın galeyana gelmişti.

Okuyan katıldığı programda “AKP’nin karşısında durmakta olan ya da yeni durmaya başlayan emekçiler, kadınlar, gençler, yani Türkiye’de AKP’nin ne anlama geldiğini fark eden kesimler ile AKP arasında nihai bir hesaplaşmaya doğru gidiyoruz. Bu hesaplaşma kimilerinin iddia ettiği gibi sandığa sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum: Sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma, sandık bir sonuç olacak" demişti.

"Gerici basının TKP korkusu... Halkın mücadelesini kirletemezsiniz" başlığıyla çıkan Boyun Eğme'nin yeni sayısında "Türkiye’de gerici basın, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın bu sözleri üzerine topluca galeyana geldi! Neymiş, TKP halkı sokağa davet ediyormuş!" denilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Yobazların bu sataşmasının, hedef göstermenin karşılıksız kalacağını kimse zannetmesin, bu bir. TKP halkı sokakta, mahallede, işyerinde, kampüste, her yerde mücadeleye davet ediyor evet, bu iki."

Gazetede "Ama biz sokaktan onların anladığından başka bir şeyi anlıyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Onlar sokaktan korkuyor, sokaktan darbe, provokasyon, suikast anlıyorlar. Bu korkuyu yaymaya, bu korkuyla herkesi sindirmeye çalışıyorlar. Çünkü aslında sokakların halka ait olduğunu onlar da biliyor.

Biz ise sokaktan en başta halkın mücadelesini anlıyoruz. Hak aramayı, özgürlüğü, adaleti, dayanışmayı, örgütlenmeyi... Emekçilerin kadınlı erkekli bir araya geldiği, birbirine güvendiği, birbirini koruduğu kent meydanlarını anlıyoruz. Sokağı güvensiz hale getiren birileri varsa o da çetesiyle, mafyasıyla, tüm kirli ilişkileriyle iktidarın kendisidir. Ya da tersinden, emekçilerin örgütsüzlüğüdür sokağı güvensiz yapan."

AKP'nin seçimlere dayandırdığı "millet bizi istiyor" söyleminin artık sonuna gelindiğinin farkında olduğu için telaş içinde olduğu belirtilen Boyun Eğme'de "Bu düzen böyle gider sandılar; ama gitmeyecek. Gerici basının korkusu, TKP’yi hedef alan saldırısı bundan. Bu ülkenin emekçileri örgütlü mücadeleden gelen gücünü yeniden kazanacak, ve evet, hesabımız sandığa sıkışmayacak" denildi.