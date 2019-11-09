Türkiye sağlık harcamalarında sonuncu sırada

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 36 üye ülkenin sağlık harcamalarına ilişkin yeni bir rapor yayınladı.
Rapora göre Türkiye, üye ülkeler arasında milli gelire oranla yüzde 4,2'yle en az sağlık harcaması yapan ülke konumunda. Türkiye'yi yüzde 7,8 oranla Yunanistan izliyor.
1000 kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısında da Türkiye, sırasıyla 1,9 doktor ve 2,1 hemşire ile son sırada yer alıyor.
Türkiye ayrıca, yetişkin nüfusta yüzde 12,1’lik diyabet (şeker hastalığı) oranıyla, yüzde 13,1’lik orana sahip Meksika’nın ardından ikinci sırada bulunuyor.
Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta yüzde 26,5’lik sigara içme oranıyla, bu alanda yüzde 27,3’lük orana sahip Yunanistan’ın ardından en çok sigara tüketen ikinci ülke.