Türkiye yoksul çocuk oranının en yüksek olduğu ülke

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü verilerine göre Türkiye, yoksul çocuk oranında üye ülkeler içinde birinci sırada yer alıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), üye ülkelerdeki yoksul çocuk oranına ilişkin veri paylaştı.

Verilere göre Türkiye, yüzde 25 oranla bu alanda birinci sırada yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 24 oranla İsrail, ve ardından yüzde 22 oranla İspanya izliyor.

Finlandiya, yüzde 4'le yoksul çocuk oranının en düşük olduğu ülke olurken, Finlandiya'yı yine yüzde 4'le Danimarka ve ardından yüzde 6'yla İzlanda izliyor.

Yoksul çocuk oranında tüm OECD ülkelerinin ortalaması ise yüzde 13 oldu.