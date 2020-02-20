Rusya'dan İdlib açıklaması: Saldırı püskürtüldü

Rusya İdlib'de Suriye ordusuna yönelik saldırının Rus hava kuvvetlerinin yardımıyla püskürtüldüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı merkezden yapılan açıklamada 'Türk tarafını teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurmaya çağırıyoruz' denildi.

Rusya, İdlib'de Suriye ordusuna yönelik saldırının Suriye ordusu tarafından Rus hava kuvvetlerinin yardımıyla püskürttüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye'de Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada Türk ordusunun "teröristlerin" saldırısına topçu ateşiyle destek verdiği belirtildi. Açıklamada "Moskova'nın Ankara ile temas kurmasının ardından Türkiye'nin topçu ateşini durdurduğu" belirtildi.

Bugün AA tarafından geçilen haberde "ılımlı muhaliflerin" İdlib'in güneyinde Neyrab'ı Suriye ordusundan geri almak üzere operasyon başlattığı bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye'de Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türk ordusunun Suriye'deki "teröristlere" destek verdiğini belirtilerek "Ankara'ya teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurma çağrısı" yapıldı.

Sputnik'in aktardığına göre Türkiye destekli militanların Kminas ve Neyrab bölgelerinde Suriye ordusunun savunmasını Türk ordusunun desteğiyle kırdığını vurgulayan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, şu açıklamayı yaptı:

"Bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin militanlara destek verdiği ilk vaka olmadığına dikkat çekmek isteriz. Türk tarafını teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurmaya çağırıyoruz."

"Teröristlerin" Kminas-Neyrab hattında Suriye ordusuna yönelik saldırıları çok sayıda zırhlı tankla gerçekleştirdiğini ve Türk ordusunun buna topçu ateşiyle destek verdiğini aktaran merkez, bu sayede Suriye ordusunun savunmasının kırıldığını belirtti.

Merkez, saldırılar sonucunda 4 Suriye askerinin yaralandığını duyurdu.

RUSYA DIŞİŞLERİ: 'DİPLOMATİK KANALLARI DEVREYE ALIN'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da yaptığın açıklamada Türkiye’ye İdlib’le ilgili abartılı açıklamalar yapmayıp bunun yerine diplomatik kanallarını devreye alma çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib’de operasyon başlatmanın an meselesi olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Zaharova, Türkiye’ye İdlib’le ilgili abartılı açıklamalardan kaçınıp, bunun yerine özel iletişim kanallarını kullanma çağrısı yaptı.