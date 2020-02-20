Cihatçılar TSK desteğiyle harekata başladı, Suriye ve Rusya yanıt veriyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İdlib harekatı an meselesi açıklaması sonrası bugün cihatçı gruplar TSK'nin de topçu atışı desteğiyle yeni bir harekata başladı. Harekata Suriye Ordusu'nun yanıt verdiği belirilirken, Rus uçaklarının da bölgedeki cihatçıları hedef aldığı ifade ediliyor.

Suriye'nin İdlib kentinde bir süredir devam eden gerginlik yeniden çatışmalara dönüşmeye başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İdlib harekatı an meselesi açıklaması sonrası bugün cihatçı gruplar TSK'nin de topçu atışı desteğiyle yeni bir harekata başladı. El Cezire, silahlı grupların TSK desteğiyle başlattığı harekatın hedefinin Neyrab ve Serakib olduğunu duyurdu. Cihatçılara yakınlığıyla bilinen Stepnews, harekatın ardından Serakib'de bazı noktaların kontrolünün alındığını ileri sürdü. İLGİLİ HABER Erdoğan: İdlib harekatı an meselesidir RUSYA VE SURİYE CİHATÇILARA YANIT VERİYOR Rus savaş uçakları Neyrab'a girmek isteyen cihatçıları hedef alırken, Suriye Ordusu da cihatçılara yanıt veriyor. Cihatçı gruplar Neyrab'ın bir bölümünü kontrol altına aldıklarını açıklasa da, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Öte yandan TSK'nin gün içinde bölgeye yakın yerlere çok sayıda tank ve zırhlı araç yığınağı yaptığı, asker kaydırdığı da ifade ediliyor. İLGİLİ HABER Rusya'dan Erdoğan'a jet İdlib yanıtı: En kötü senaryo olur SANA VE AA'DAN FARKLI HABER Suriye devlet ajansı SANA, "Neyrab’a yönelik saldırı püskürtüldü" haberi geçti. AA ve Yeni Şafak ise "Esed rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi" iddiasında bulundu.