Rusya: NATO keyfi yayılmasını sürdürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun yalnızca Avrupa-Atlantik bölgesini değil, Ortadoğu'yu da kontrol etmek istediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi'nin ardından NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesinin yanısıra Ortadoğu'yu da kontrol etmek istediğini belirten Lavrov, "NATO keyfi bir şekilde yayılmayı sürdürüyor. Blokun askeri altyapısı hızlıca doğuya, Rusya sınırı yakınlarına kayıyor. Rusya'ya yönelik kalıcı bir gerilim teşviki ve saldırgan niyet suçlaması var. Tüm bunlar, Londra'da yapılan son zirvenin ardından alınan kararla askeri bütçenin rekor düzeyde artırıldığı dönemde oluyor" dedi.

Lavrov, "Yaşadığımız olaylar bize açık bir durumu gösteriyor: NATO hem Avrupa-Atlantik bölgesini ve -NATO'nun dünyanın diğer bölgelerde, özellikle Ortadoğu'da attığı adımlara bakarsak- Ortadoğu'yu hakimiyet altına almak istiyor" diye konuştu.