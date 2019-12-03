Putin: Sovyetler Birliği yıkıldı ama NATO genişliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler Birliği’ne karşı kurulan NATO’nun genişlemesinin anlamsız olduğunu söyledi. NATO’nun Rusya için bir tehdit olduğunu belirten Putin ‘Donanmamızı geliştireceğiz’ dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun Sovyetler Birliği’ne karşı kurulduğunu hatırlatarak ittifakın genişlemeye devam etmesinin anlamsız olduğunu söyledi.

Soçi’de askeri liderlerle bir araya gelen Putin, NATO’nun genişleme girişimlerinin Rusya’ya tehdit oluşturduğunu belirterek ülkenin donanmasını geliştireceklerini söyledi.

Bugün Londra’da başlayan NATO’nun 70. kuruluş yıldönümü toplantılarına değinen Putin, NATO’nun Sovyetler Birliği’ne karşı kurulduğunu hatırlattı.

Putin “Bilindiği gibi artık Sovyetler Birliği yok, NATO’nun kuruluşuna cevaben oluşturulan Varşova Paktı, Varşova Anlaşması da yok. Ancak NATO varlığını sürdürmekle kalmayıp genişliyor da. Kuruluşu sırasında 12 ülke varken, artık 29 ülke var. İttifak ülkelerinin askeri harcamaları da küresel askeri harcamaların yüzde 70’ini oluşturuyor” dedi.

NATO’nun “eskimiş düşünce basmakalıpları”nın değişen dünya koşullarına etkili çözüm getiremediğini söyleyen Putin, daha önce defalarca NATO’yla işbirliği adımları attıklarını ancak 2008 sonrası işbirliğinin sona erdiğini belirtti. Putin "Umarım ki ortak güvenlik çıkarları galip gelecektir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da bugün yaptığı açıklamada NATO’nun iç sorunlarının kendilerini ilgilendirmediğini belirterek “İttifak Rusya Federasyonunun güvenliğini tehdit ettiğinde bu bizi ilgilendirir” demişti.

