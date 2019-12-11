Pompeo: Başkanlık seçimlerine müdahale olursa karşılık veririz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Pompeo 'seçimlere müdahale olursa karşılık vermeye hazırız' derken, Lavrov 'ortada iddiaları destekleyen kanıt yok' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında, 2020 Başkanlık seçimleri için dış müdahale olması durumunda ABD’nin karşılık vereceğini söyledi.

İçişlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirten Pompeo, "Bu görüşmemizde beklentilerimizi açıkça ifade ettim. Rusya veya herhangi bir yabancı ülkenin, demokratik sürecimizin altını oyma gibi girişimi olursa karşılık vermeye hazırız" diye konuştu.

LAVROV: ORTADA KANIT YOK, YAZIŞMALARI PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

ABD’nin suçlamalarını reddeden Sergey Lavrov ise, "ABD seçimlerine müdahale iddiasıyla ilgili tüm spekülasyonların temelsiz olduğunu bir kez daha vurguladık. Ortada iddiaları destekleyen kanıt yok" diyerek karşılık verdi.

Ayrıca Sergey Lavrov Moskova ile Washington arasındaki konuşma dökümlerini paylaşmaya hazır olduğunu ancak ABD’nin bunu kabul etmediğini ifade etti.

Lavrov, "Trump yönetimine, hakkımızdaki asılsız tüm şüpheleri gidermek için Ekim 2016'dan Kasım 2017'ye olan yazışmaları paylaşmaya hazır olduğumuzu acıkça ifade ettik. Fakat onlar bunu kabul etmedi" diye konuştu.

ABD basınının üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberlerine göre, Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek.