Trump'ın hangi suçlamalarla azlinin isteneceği açıklandı

ABD Başkanı Trump hakkındaki azil talebinin resmen iki suçlamaya dayandırılacağı açıklandı: Görevi suistimal ve Kongrenin çalışmasına engel olma.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında, ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde yürütülen azil soruşturmasında bugün azil talebinin dayandırılacağı suçlamalar açıklandı.

Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler basına yaptığı açıklamada, Trump’ın görevi suistimal ve Kongre’nin çalışmasını engelleme suçlarından resmen azlini isteyeceklerini duyurdu.

Suçlamaların Adalet Komitesi'nde bu hafta kabul edilmesi durumunda gelecek hafta Temsilciler Meclisi’nin onayına sunması planlanıyor.

Suçlamaların Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda azil yargılamasının Ocak ayının başlarında çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin oluşturduğu Senato’da başlaması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Nadler bugün yaptığı açıklamada, Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerinin bütünlüğünü riske attığını öne sürerek 2016’daki seçimlere Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına da göndermede bulundu.

Nadler, ABD’nin önümüzdeki seçimlerinin bütünlüğünün tehlikede olduğunu savundu ve seçimleri riske edenin “Halihazırda 2016’da ve 2020 seçimlerinde dış müdahale aramış olan bir başkan” olduğunu söyledi.

Demokratlar, Trump'ı 2020 seçimlerinde muhtemel rakibi Joe Biden ve oğlunun Ukrayna'daki işlerine soruşturma açması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e baskı yapmakla suçluyor. Suçlamaları reddeden Trump ise hakkındaki azil soruşturmasını "delilik" ve "cadı avı" olarak niteliyor.