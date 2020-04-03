Küba'nın Sağlık Tugayları

Küba, 1959'dan bu yana, başta Latin Amerika, Afrika ve Okyanusya olmak üzere diğer ülkelere, G8 ülkelerinin tamamından daha fazla sağlık personeli gönderiyor. Küba Sağlık Bakanı’nın verdiği bilgilere göre, dünyanın Covid19 virüsüyle savaştığı bu dönemde, Küba diğer ülkelere yardım etmeyi sürdürüyor.

Küba, 1959 devriminden bu yana, Tıbbi Enternasyonalizm Programının gereği olarak, başta Latin Amerika, Afrika ve Okyanusya olmak üzere diğer ülkelere, G8 ülkelerinin tamamından daha fazla sağlık personeli gönderdi. 1960, 1972 ve 1990 depremlerinde sırası ile Şili, Nikaragua ve İran’a acil yardım ekipleri gönderen Küba, 1998’deki Mitch Kasırgası için de Honduras, Guatemala ve Haiti’ye tıbbi görevli yardımında bulundu. Küba, 2007 yılına gelindiğinde uluslararası işbirliği anlaşmaları kapsamında Küba 103 farklı ülkede 42.000 personel bulunduruyordu ve bunların en az 19.000’i doktor olmak üzere toplam 30.000’i sağlık çalışanıydı. 1960’ların başından beri 37 Latin Amerika Ülkesinde 28 binden fazla, 33 Afrika Ülkesinde 31 binden fazla ve 24 Asya Ülkesinde yaklaşık 8 bin Kübalı Sağlık Çalışanı görev yaptı.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 2005 ve 2017 yılları arasında Küba, Batı Afrika'daki 2014 Ebola salgını dahil olmak üzere sel, deprem, kasırga ve salgın gibi felaketlerden etkilenen 21 ülkede 3,5 milyon kişiye yardım etti. Batı Afrika'daki Ebola virüsü salgınıyla mücadeleye yardımcı olmak için 103 hemşire ve 62 doktor gönderen Küba’nın yardımı, tek bir ülkenin sağlık alanında en büyük katkısı olarak kayıtlara geçti. Küba sadece personel göndermekle kalmadı ve 2004'e kadar; Yemen, Guyana, Etiyopya, Gine-Bissau, Uganda, Gana, Gambiya, Ekvator Ginesi ve Haiti'de dokuz tıp fakültesinin kurulmasına katkıda bulundu.

KOVİD-19 SALGINI VE KÜBALI DOKTORLAR

Küba Sağlık Bakanı’nın verdiği bilgiye göre tüm dünya Covid19 virüsünü durdurmaya çalışırken Küba diğer ülkelere yardım etmeyi sürdürüyor. Koronavirüsle mücadeleye destek vermek üzere Avrupa’da Andorra, İtalya ve Granada’ya; Arap Yarımadası’nda Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt’e; Asya’da Vietnam ve Timor’a Kübalı doktor ve sağlıkçılar gönderildi.

Kovid-19 salgını kapsamında ilk yardım ekiplerden biri 21 Mart’ta virüsün en çok vurduğu ülkelerden biri olan İtalya’nın Lombardiya bölgesine gönderildi. Kübalı yetkililer; onlarca diğer ülkeden de yardım talebi geldiğini ve kapasiteleri elverdiğince tüm taleplere yanıt vermeye çalıştıklarını belirtti. Küba Sağlık Bakanı, “Küba birçok kez diğer ülkelere el uzattı; ama bu kadar kısa sürede bu kadar fazlası hiç olmamıştı, bunun bir örneği daha yok.” dedi.

Bu açıklamadan sonra üç tıbbi heyet daha gönderen Küba Sağlık Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu heyetlerde Henry Reeve Acil Tıp Tugayı’na mensup 179 doktor, 399 hemşire ve 15 sağlık teknolojisi uzmanı görev yapıyor. 19. yüzyılda Birinci Küba Bağımsızlık Savaşı'nda savaşan ABD doğumlu bir generalin adını taşıyan Tugay, 2005 yılında Küba'nın unutulmaz lideri Fidel Castro tarafından doğal afetlere ve salgınlara hızlı tıbbi müdahale amacı ile kurulmuştu.

Bugün Henry Reeve Acil Tıp Tugayı’ndan 14 farklı grup, çeşitli ülkelerde koronavirüse karşı mücadelede yer alıyor. Toplam 593 sağlık çalışanından oluşan bu tugaylar sadece koronavirüsle mücadele için ülkeden ayrılan sağlık emekçileri. Bu emekçilerin de dahil olduğu toplamda 1600 doktor ve sağlıkçı şu an dünyanın 38 ülkesinde insanlığın hizmetinde görev yapıyor. Bu sağlıkçıların yarıdan fazlası kadın doktor ve sağlık çalışanı. Küba'nın tugaylarda görevlendirebilecek 95.000 doktoru ve 84.000 hemşiresi bulunuyor.

Küba, Karayipler'de koronavirüsle mücadele için şimdiye kadar Jamaika, Saint Vincent ve Grenadinler, Grenada, Surinam, Antigua ve Barbuda, Belize, St. Lucia, Dominika, St. Kitts ve Nevis'e takımlar gönderdi. Venezuela’ya, 16 Mart itibariyle başlayan görüşmeler neticesinde, 136 sağlık çalışanı ve ülkenin pandemiyle mücadelede gereksinimi olan tıbbi yardım malzemeleri sevk edildi. Nikaragua’ya 18 Mart tarihinde salgınla mücadelenin örgütlenmesi amacıyla 5 Kübalı uzman sağlık çalışanı ulaştı. 20 Mart’ta ise Surinam’a 51 Kübalı sağlık emekçisi gönderildi.