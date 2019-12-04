Kaşıkçı cinayeti: 'Birilerinin uykuları kaçmalı'

İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetle ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 14 ay önce öldürülen Suudi Arabistan vatandaşı Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında uluslarası toplumun Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Riyad yönetimine yönelik yeterince etkili bir adım atmadığını söyledi.

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın da katıldığı toplantıda konuşan Cengiz, "Cemal Kaşıkçı cinayeti bence modern dönemde işlenmiş insanlık dışı en büyük cinayet. Bunun bir şekilde insanları rahatsız etmeye devam etmesini istiyorum. Birilerinin uykularını kaçırması gerekiyor" diye konuştu. Cengiz, cinayetin aydınlatılması için uluslararası düzeyde bir soruşturma başlatılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın cinayetin ardından kendisini davet ettiğini söyleyen Cengiz, hâlâ Trump’la görüşmeye hazır olduğunu kaydetmişti.



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'AB'NİN TUTUMU BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI'

BM Raportörü Callamard da Avrupa Birliği'nin cinayete tepkisini ''büyük hayal kırıklığı'' olarak nitelendirdi. Callamard, bu durumun "yeterince güçlü olan bir devletin gazeteci cinayeti, yanına kâr kalabilir" mesajı verdiğini belirtti.

Callamard geçen haziran ayında yayımladığı bir raporda cinayetin arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bulunduğuna dair inandırıcı kanıtlar olduğunu belirterek, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Selman'ın yanı sıra üst düzey Suudi yetkililer hakkında da bağımsız bir soruşma açılmasını talep etmişti.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Cinayete ilişkin soruşturma yürüten Suudi savcı, Kaşıkçı'nın bedeninin parçalara ayrılarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıklamıştı. Riyad'ın yürüttüğü soruşturmada Veliaht Prens aklanırken, yaklaşık yirmi kişinin yargılandığı davada beş kişi hakkında idam cezası istenmişti. Kaşıkçı'nın naaşı henüz bulunamadı.