Erdoğan'dan 'Kaşıkçı cinayeti' yazısı: Yüzyılın olayı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin Washington Post'ta bir 'yazısı' yayımlandı. Yazıda Erdoğan, 'Kaşıkçı’nın öldürülmesi, 11 Eylül terör saldırılarını saymazsak, 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabilir' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin Washington Post'ta bir yazısı yayımlandı.

Erdoğan, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi, 11 Eylül terör saldırılarını saymazsak, 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabilir. 11 Eylül’den bu yana hiçbir olay, uluslararası düzeni bu denli tehdit etmemişti" dedi.

Yazıda, "Yönetimim Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin şeffaflık politikası izledi. Türkiye'nin istihbarat ve emniyet teşkilatları son bir yıl içinde ülke ve uluslararası kamuoyunu aydınlatmak adına diğer ülkelerle ortak çalışma yütürmüştür" diyen Erdoğan, Türkiye'nin Suudi krallığını her zaman dostu ve müttefiği olarak gördüğünü belirtti.

Yönetiminin cinayeti işleyenlerle Suudi yönetimi arasındaki ayrımı gözeterek hareket ettiğini söyleyen Erdoğan, "Ancak bu sessiz kalınacağı anlamına gelmez. Aksine, biz de 'Dost acı söyler' diye bir deyim vardır" dedi.

Cinayetin diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismarı niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, "Katillerin diplomatik pasaportlarla seyahat etmeleri, diplomatik bir binayı suç mahalline çevirmeleri ve Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki bir numaralı diplomatının olayın üstünü örtmeye çalışması, çok tehlikeli bir emsal oluşturmuştur" sözlerini kaydetti.

Erdoğan, yazısını "Böyle bir suçun herhangi bir yerde bir daha işlenmemesini sağlamak tüm insanlığın çıkarınadır. Suçu cezasız bırakmamak için mücadele etmek bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bunu Kaçıkçı ailesine borçluyuz" diye bitirdi.