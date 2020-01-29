TEM Otoyolu’nda otobüs yandı

İstanbul'dan Tokat'ın Reşadiye ilçesi'ne cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişi Ankara istikametinde yanmaya başladı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli girişi Ankara istikametinde meydana geldi.

İstanbul’dan Tokat’a yakınlarının cenaze töreni için giden 31 kişiyi ve cenazeyi taşıyan Yusuf Tanrıverdi idaresindeki 34 UNY 33 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanları fark ederek otobüsün önüne geçip, aracı durdurdu.

Otobüs sürücüsü ve yolcular araçtan inmeye çalıştı ancak otobüsün kapılarının kilitlendiği fark edildi. Otobüsteki bir yolcunun kapıların camlarını kırmasıyla 32 kişi araçtan inmeyi başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Ankara istikametinde ulaşım bir süre durdu.

Yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışması devam ederken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Soğutma çalışmasının ardından otobüs yoldan kaldırıldı.