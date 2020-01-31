Tekel bayisi açmak isteyen vatandaşa 'cemaat' engeli

İstanbul'da yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen vatandaşların tekel bayisi açmasına izin verilmedi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu'ndan yapılan açıklamada 'Cemaat ve tarikatların baskısını sebep göstererek kazanılmış yasal hakkın, belediyeler tarafından iptal edilmesi kabul edilir bir durum değildir' denildi.

İstanbul Sultangazi'de tekel bayisi açmak isteyen vatandaşların, tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirilmiş olmasına rağmen cemaatlerin baskısı gerekçe gösterilerek işyeri açma ve çalışma ruhsatı Sultangazi Belediyesi tarafından iptal edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Tekel Bayileri Platformu, gerekli resmi evrakların teslim edildiğini, örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında mesafe şartının sağladığını TAPDK’ ya gerekli satış ruhsatları için başvuruda bulunulduğunu ancak tüm bu sürece rağmen gelen iptalin esnafı maddi ve manevi zarar uğrattığını belirtti.

Platformun açıklamasında şöyle denildi:

"Cemaat ve tarikatların baskısını sebep göstererek kazanılmış yasal hakkın, belediyeler tarafından iptal edilmesi kabul edilir bir durum değildir! Her insanın kamusal yasaları hiçe sayarak canının istediği gibi yorumlama özgürlüğü olsaydı, hiçbir devlet ayakta kalamazdı. Kanun ve yasalar cemaat ve tarikatların baskısı ile şekillenmez, şekillenemez.

Küçük işletmelerden oluşan tekel bayileri meşrubattan, temel gıdaya, dükkânlarında yüzlerce ürün bulundurarak müşterilerine hizmet vermektedir. Teşhir edilen tüm ürünler devletin yasal izni ile üretilmekte olup, perakende satış belgesi izni ile son tüketiciye ulaştırılmaktadır.

Devlet hukuki düzenlemelerin ana mercii iken, cemaat ve tarikatların sosyolojik baskısı sebep gösterilerek hiçbir bireyin ticaret özgürlüğü manipülatif yöntemlerle elinden alınamaz.

Bu bağlamda mağdur olan bayiimizin tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanması için yanında olacağımızı bildiririz."

Daha önce de Afyon'da tekel bayisi açmak isteyen ve gerekli tüm dosyaları tamamlayıp hazırlıklarını yapan 8 esnafa izin verilmemiş, esnafların "günah" diye geri çevrilmesinin ardından kendisini "Afyonkarahisar STK Platformu" olarak tanılayan bir grup, AKP'li belediye başkanına destek açıklaması yapıp "hadis" paylaşmıştı.