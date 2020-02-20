Şirketlere köprüden geçmeyen araçlar için 2,5 milyar lira ödenecek

Osmangazi Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Gebze-İzmir otoyolu için 2019 yılı geçiş garantisi olarak 2.5 milyar TL ödenecek.

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na 2019 yılı için araç geçiş garantisi kapsamında 2.5 milyar TL'yi aşkın bir ödemenin yapılması bekleniyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, hisse satışı için uluslararası yatırım bankası JPMorgan'ı danışman olarak yetkilendirdiği belirtilen Osmangazi Köprüsü'nün işletmecisi Otoyol Yatırım AŞ ile Karayolları Genel Müdürlüğü, bu konuda görüşmelere başladı.

Kaynaklar ödenecek tutara ilişkin henüz mutabakat zaptı imzalanmadığını belirterek ‘görüşmeler sürüyor' dedi. Ödeme nisan ayında yapılacak. 2018 yılı için sadece Osmangazi Köprüsü adına Hazine'den 1 milyar 425 milyon TL'lik bir ödeme yapılmıştı.

Osmangazi köprüsünü de içeren Gebze-İzmir otoyolunun ihalesini Nisan 2009'da Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay firmalarının oluşturduğu konsorsiyum kazanmıştı.

