PTT hesaplarına inceleme: Oda parfümüne 5 milyon lira harcanmış!

TBMM KİT Alt Komisyonu, PTT’nin Ankara’daki Genel Müdürlük binasında denetimlerde bulundu. CHP'li Kılıç, 'Varlık Fonu’na aktarıldığı zaman kasasında 650 milyon Lira bulunan PTT’nin iki yılın sonunda 850 milyon lira zarar ettiği görülmektedir. Peki, bu 1,5 milyar liraya ne oldu?' diye sordu.

TBMM KİT Alt Komisyonu, PTT’nin Ankara’daki Genel Müdürlük Binasında denetimlerde bulundu. Komisyon, PTT A.Ş. PTT Anadolum Lojistik A.Ş. ve Kule A.Ş’nin hesaplarını yerinde inceledi.

Bu denetimlere katılan CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Alt Komisyon toplantısında, Sayıştay’ın 2018 yılı denetim raporunda da belirttiği, kurumda yaşanan bazı usulsüzlükler ve yanlışlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kılıç, AKP iktidarları döneminde, “AKP’li bürokratların aynı anda birçok kamu kurumunda yönetim kurulu üyesi olarak huzur hakkı alması” konusunu da gündeme getirdi. Kılıç, PTT Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bürokratlardan başka kurumlarda yönetim kurulu üyeliği ya da benzer görevlerde bulunanlar olup olmadığına ilişkin soru yöneltti.

PTT’nin Hazine’ye ait hisselerinin tamamının 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğini anımsatan Kılıç, “Varlık Fonu’na aktarıldığı zaman kasasında 650 milyon Lira bulunan PTT’nin iki yılın sonunda 850 milyon Lira zarar ettiği görülmektedir. Peki, bu 1,5 milyar liraya ne oldu? Nereye, ne için harcanmıştır?” sorusunu yöneltti.

Kılıç, PTT fona devredildikten sonra kurulan yeni iştiraklerden PTT Anadolum, Kule A.Ş, PTTAVM, PTT teknoloji gibi alt şirketlerin yöneticilerinin birden fazla kurumdan maaş aldığı iddiasının doğru olup olmadığını öğrenmek istedi.

ODA PARFÜMÜNE 5 MİLYON LİRA HARCAMA

PTT’nin şubelerinde kullanılmak üzere sipariş ettiği oda parfümlerine yılda 5 milyon TL harcadığı iddiasını da PTT Genel Müdürü Hakan Gülten’e soran Kılıç, eğer bu iddia doğruysa sipariş edilen oda parfümlerinin hangi firmadan kaça alındığını sordu.

Kılıç, birçok kamu kurumunda olduğu gibi PTT’de de yaşanan, “aynı işi yapan fakat farklı ücret alan personel” konusunu alt komisyon toplantısında gündeme getirdi.

“Eşit işe eşit ücret” olması gerekirken, bunun olmadığını vurgulayan Kılıç, PTT’de aynı şartlarda işe giren 399 Sayılı KHK ve İdari Hizmet Sözleşmeli personellerin aynı işi yapıp, aynı çalışma koşullarına sahip olduğu halde, aralarında uçurum sayılabilecek kadar maaş farkı olmasının Anayasa ve İş Kanunu’na aykırı olduğunu söyledi. Kılıç, bu maaş farkını ortadan kaldırmak adına yapılan bir çalışma olup olmadığını öğrenmek istedi.

Kılıç, şirkette uygulanan performans prim uygulamasının da 399 Sayılı KHK’lı personel ile İdari Hizmet Sözleşmeli personeller arasında haksız bir uygulamaya sebep olduğunu kaydetti.

399 sayılı personel hakkında performans primi uygulanmazken, İdari Hizmet Sözleşmeli personelin performans primine tabi tutulduğunu belirten Kılıç, bu durumun, 399’lu personelin performansında azalma meydana gelmesine, aldığı ücret daha az olduğu halde İdari Hizmet Sözleşmeli personelin yaptığı işin ise katlanarak artmasına neden olduğunu vurguladı. Kılıç, personel arası iş barışı açısından sakıncalar doğuran bu haksızlığı düzeltmekle ilgili bir çalışma olup olmadığını da sordu.