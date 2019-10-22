Oktay: Verilen sözler getirilmezse harekat devam eder

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan-Pence anlaşmasına dair ‘Verilen sözler yerine getirilirse zaten Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşmış demektir. Hayır değilse, kaldığımız yerden çok daha kararlı şekilde devam ederiz’ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hak-İş tarafından düzenlenen ‘Üçüncü Uluslararası Sendikalar Konferansı’nda yaptığı konuşmada Suriye’ye düzenlenen harekatla ilgili ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında varılan “120 saatlik ateşkes” anlaşmasına değindi.

Oktay “Terör örgütlerinin arkasında kimlerin olduğunu, terör devleti kurdurmak isteyenlerin kimler olduğunu çok iyi anlıyoruz ve çok iyi biliyoruz. Bize destek vermek isteyenlerin seslerini kısmak isteyenlerin, kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bize düşen kısılmak istenen bu seslere rağmen dimdik ayakta durmaktır” dedi.

Oktay “120 saatlik ara istediler, ‘buyurun’ dedik. Bugün göreceğiz, sabah Cumhurbaşkanımız açıkladı, 22.00’de doluyor süre. Eğer o süre dolduğunda verilen sözler yerine getirilirse zaten Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşmış demektir. Hayır değilse, kaldığımız yerden çok daha kararlı şekilde devam ederiz. Bunu bütün dünyaya da ilan etmiş durumdayız” diye konuştu.